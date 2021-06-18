Дюшарм: «Монреаль» в хорошем положении. «Вегас» хорошо выступает дома, особенно с фанатами

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм высказался о победе в гостевом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).
«Это была наша цель. Мы проиграли в первом матче и хотели уехать из Лас-Вегаса с ничьей в серии.
Мы находимся в хорошем положении, но впереди ещё много работы… В плей-офф всегда есть психологический аспект. Мы хотим быть лучше в каждой встрече. Мы хотим выстроить определённый ритм от матча к матчу.
Мы очень хотели здесь выиграть. «Вегас» хорошо выступает дома. Они играли здесь здорово на протяжении всего сезона и особенно с полными трибунами в плей-офф. И эта победа доказывает то, во что мы верим. Мы находимся здесь ради победы в Кубке Стэнли», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.
Третий матч серии состоится в Монреале 19 июня.
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