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Форвард «Динамо» Минск: хочется набирать больше очков. Буду делать всё возможное для этого

Форвард «Динамо» Минск: хочется набирать больше очков. Буду делать всё возможное для этого
Владимир Лаевский
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Нападающий минского «Динамо» Илья Усов рассказал, почему решил продлить контракт с клубом.

«С радостью принял предложение клуба. Важно, что остался тренерский штаб, который в меня много вложил. В прошлом сезоне мне доверяли, это способствовало прогрессу. Верю, что в новом сезоне доверия будет ещё больше, а я буду играть ещё более успешно.

Какие воспоминания после минувшего сезона? Самое главное — выход в плей-офф. На протяжении сезона работали для этого. Коллектив был как одно целое, все друг другу помогали. Работали и жили как одна семья.

В сезоне стал лучшим в команде по силовыми приёмам? Хочется больше времени проводить в атаке, набирать больше очков. Буду делать всё возможное для этого», — приводит слова Усова официальный сайт минчан.

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