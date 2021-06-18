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Наставник «Монреаля» получил положительный тест на COVID-19. Он пропустит матч с «Вегасом»

Наставник «Монреаля» получил положительный тест на COVID-19. Он пропустит матч с «Вегасом»
Владимир Лаевский
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм не будет руководить командой в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Специалист получил положительный тест на коронавирус.

Инсайдер Даррен Дрегер написал о том, что Дюшарм может пропустить 10 дней.

Ранее клуб подтвердил, что тренер получил обе дозы вакцины от коронавируса. Ему сделали вторую прививку 9 июня.

Напомним, «Канадиенс» отменили утреннюю пресс-конференцию Доминика Дюшарма из-за нарушений в его COVID-тесте. Главный тренер «Монреаля» был изолирован дома. Он должен был провести ещё один тест сегодня, 18 июня.

Третий матч серии «Монреаля» и «Вегас Голден Найтс» начнётся ближайшей ночью в 03:00 мск.

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