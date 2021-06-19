Александр Барков признан лучшим форвардом оборонительного плана в регулярном сезоне НХЛ

25-летний финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков стал обладателем индивидуальной награды «Фрэнк Дж. Селки Трофи, ежегодно вручаемой лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
В голосовании ему удалось обойти форвардов Патриса Бержерона из «Бостон Брюинз» и Марка Стоуна из «Вегас Голден Найтс».
В сезоне-2020/2021 центральный нападающий «Флориды» Барков провёл 50 матчей в регулярном чемпионате, набрав 58 (26+32) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф финский хоккеист сыграл в шести матчах, набрав 7 (1+6) баллов.
Бержерон в прошедшем регулярном сезоне сыграл в 54 встречах, забросив 23 шайбы и отдав 24 голевые передачи при показателе полезности «+27». В плей-офф 35-летний центрфорвард «Бостона» провёл 9 игр, набрав 8 (4+4) очков.
Марк Стоун сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата-2020/2021, забросив 21 шайбу и отдав 39 голевых передач с показателем полезности «+26». В плей-офф правый форвард «Вегаса» провёл 15 игр и набрал 8 (5+3) очков.
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