Источник: Кирилл Капризов может вернуться в ЦСКА, чтобы сыграть на Олимпиаде-2022

Бывший вратарь, а ныне спортивный журналист Кевин Уикз на своей странице в «Твиттере» сообщил о деталях переговоров форварда Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».
«На данный момент переговоры с возможным новичком года Капризовым и «Уайлд» похолодели. Насколько я понимаю, он в Москве, и думаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», — говорится в сообщении.
24-летний россиянин стал лучшим бомбардиром «Миннесоты», забросив 27 шайб и отдав 24 результативные передачи в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
Также Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Европейский прорыв года».
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