Капитан «Вегаса» — об ошибке Флёри: мы должны были выручить его. Но мы этого не сделали

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун прокомментировал ошибку вратаря Марка-Андре Флёри на 59-й минуте третьего матча полуфинальной серии с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 1-2).



После неудачной игры голкипера клюшкой за воротами форвард «Монреаля» Джош Андерсон поразил пустые ворота и перевёл матч в овертайм.



«Это был неудачный отскок, тут уже ничего не поделаешь. Флёри весь сезон был великолепен.



Это всего лишь одна ошибка, и мы должны были выручить его. Но мы этого не сделали», — приводит слова Стоуна североамериканский журналист Джесси Грэйнджер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.