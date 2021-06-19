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Капитан «Вегаса» — об ошибке Флёри: мы должны были выручить его. Но мы этого не сделали

Капитан «Вегаса» — об ошибке Флёри: мы должны были выручить его. Но мы этого не сделали
Владимир Лаевский
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Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун прокомментировал ошибку вратаря Марка-Андре Флёри на 59-й минуте третьего матча полуфинальной серии с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 1-2).

После неудачной игры голкипера клюшкой за воротами форвард «Монреаля» Джош Андерсон поразил пустые ворота и перевёл матч в овертайм.

«Это был неудачный отскок, тут уже ничего не поделаешь. Флёри весь сезон был великолепен.

Это всего лишь одна ошибка, и мы должны были выручить его. Но мы этого не сделали», — приводит слова Стоуна североамериканский журналист Джесси Грэйнджер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.

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