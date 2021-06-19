Обозреватель The Athletic — о Капризове в России: ЦСКА предложит Кириллу тонну долларов

Обозреватель The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» прокомментировал информацию, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может перейти в ЦСКА, чтобы принять участие в Олимпиаде-2022.
«Агент Кирилла Капризова сообщил, что Капризов находится на свадьбе приятеля в Москве. Его агент предупредил команду.
Что касается слухов о ЦСКА, это его единственный вариант, кроме подписания контракта с «Уайлд», и они предложат ему тонну долларов, так что ожидайте этих слухов, пока он не заключит соглашение.
Что касается переговоров с «Миннесотой», Капризов пока хочет краткосрочный контракт. «Уайлд» предлагают ему долгосрочный, так что, как я уже сообщал, переговоры будут непростыми.
Опять же, вариант с Россией — единственный вариант, так что это будет средством достижения цели, пока контракт не подписан», — говорится в сообщении.
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