Обозреватель The Athletic — о Капризове в России: ЦСКА предложит Кириллу тонну долларов

Обозреватель The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» прокомментировал информацию, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может перейти в ЦСКА, чтобы принять участие в Олимпиаде-2022.

«Агент Кирилла Капризова сообщил, что Капризов находится на свадьбе приятеля в Москве. Его агент предупредил команду.



Что касается слухов о ЦСКА, это его единственный вариант, кроме подписания контракта с «Уайлд», и они предложат ему тонну долларов, так что ожидайте этих слухов, пока он не заключит соглашение.



Что касается переговоров с «Миннесотой», Капризов пока хочет краткосрочный контракт. «Уайлд» предлагают ему долгосрочный, так что, как я уже сообщал, переговоры будут непростыми.



Опять же, вариант с Россией — единственный вариант, так что это будет средством достижения цели, пока контракт не подписан», — говорится в сообщении.