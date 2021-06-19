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Заразившийся COVID-19 тренер «Монреаля» связывался с игроками по видеосвязи перед матчем

Заразившийся COVID-19 тренер «Монреаля» связывался с игроками по видеосвязи перед матчем
Владимир Лаевский
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм связывался с игроками по видеосвязи перед третьим матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1).

Как сообщает журналист Рено Лавойе на своей странице в «Твиттере», форвард «Канадиенс» Джош Андерсон рассказал, что Дюшарм по видеосвязи поговорил с хоккеистами о плане на матч. Вместо Дюшарма руководил командой Люк Ричардсон, ему помогали Александр Берроуз и тренер вратарей Шон Берк.

Напомним, в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.

Следующий матч серии пройдёт 21 июня. Он начнется в 3:00 мск.

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