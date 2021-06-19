«Адмирал» примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2021/2022

Дальневосточники примут участие в чемпионате КХЛ сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Хоккейный клуб «Адмирал» подписал соглашения с игроками и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/2018.

Это означает выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне-2021/2022. Полный расчёт будет произведён до 31 июля текущего года, срок был утверждён Советом директоров КХЛ 31 марта 2021.



Лига открывает «Адмиралу» доступ в ЦИБ. Таким образом, клуб сможет подписывать игроков.



«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.