Источник: «Спартак» заключил контракт с форвардом «Трактора» Александром Авциным

«Спартак» заключил однолетний контракт с нападающим Александром Авциным, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Российский форвард прошлый сезон провёл в «Тракторе».
Отмечается, что в ближайшее время о подписании соглашения с 30-летним хоккеистом будет объявлено официально.
В минувшем сезоне Авцин принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-5». В плей-офф нападающий отыграл четыре матча, записав на своей счёт один гол при коэффициенте полезности «-1».
Ранее московский «Спартак» объявил о подписании контракта с белорусским защитником «Трактора» Олегом Евенко. С двухметровым 30-летним белорусским защитником «Трактора» было заключено соглашение до 30 апреля 2022 года.
- 19 июня 2021
-
12:29
-
12:18
-
11:56
-
11:29
-
11:19
-
10:45
-
10:26
-
10:11
-
09:49
-
09:38
-
09:18
-
08:56
-
08:37
-
06:26
-
06:19
-
03:09
- 18 июня 2021
-
23:13
-
22:24
-
21:57
-
21:28
-
20:57
-
20:37
-
20:15
-
19:46
-
19:25
-
19:00
-
18:47
-
18:38
-
18:02
-
17:41
-
17:01
-
16:58
-
16:29
-
16:21
-
15:46