Бирюков: цель у «Салавата» одна — Кубок Гагарина. Надо смотреть на неё, а не на регулярку

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков подвёл итоги сезона, а также поделился ожиданиями от следующего.
«Несмотря на вылет, сезон клуб охарактеризовал успешным? Цель у нас одна — Кубок Гагарина. Смотреть нужно на эту цель, а не на регулярку. Может быть, для становления команды можно это занести в актив на будущее. Но в итоге всё равно у нас не получилось добиться желаемого. Здесь как смотреть. Если считать, что команда строится, то в актив регулярку занести можно. Мы сделаем какие-то выводы, посмотрим на больные точки, усилимся и будем строить команду дальше для завоевания Кубка.
Какие ожидания на новый сезон? Во-первых, ещё не закончилось комплектование состава. Во-вторых, тренерам и менеджерам, наверное, виднее, чего не хватает. И они будут усиливать позиции, которые нужны. Тут идёт работа комплексная. Мне кажется, нормальная команда у нас», — приводит слова Бирюкова «Бизнес.Online».
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