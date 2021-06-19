Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание экс-форварда «Трактора» Авцина

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев прокомментировал заключение контракта с экс-нападающим челябинского «Трактора» Александром Авциным.



«Александр — крайний нападающий с высокой скоростью и габаритами, играет в быстрый и силовой хоккей. В его арсенале хороший бросок и умение оказывать давление на соперника в зоне атаки. Это полезный игрок третьего-четвёртого звена, который хорошо играет без шайбы, а также может эффективно действовать по заданию, выполняя роль силового форварда в атакующих звеньях», — приводит слова Беляева официальный сайт красно-белых.

Напомним, ранее «Спартак» объявил о заключении однолетнего контракта с нападающим Александром Авциным. Российский форвард прошлый сезон провёл в «Тракторе».