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Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание экс-форварда «Трактора» Авцина

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание экс-форварда «Трактора» Авцина
Владимир Лаевский
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Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев прокомментировал заключение контракта с экс-нападающим челябинского «Трактора» Александром Авциным.

«Александр — крайний нападающий с высокой скоростью и габаритами, играет в быстрый и силовой хоккей. В его арсенале хороший бросок и умение оказывать давление на соперника в зоне атаки. Это полезный игрок третьего-четвёртого звена, который хорошо играет без шайбы, а также может эффективно действовать по заданию, выполняя роль силового форварда в атакующих звеньях», — приводит слова Беляева официальный сайт красно-белых.

Напомним, ранее «Спартак» объявил о заключении однолетнего контракта с нападающим Александром Авциным. Российский форвард прошлый сезон провёл в «Тракторе».

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