В этом плей-офф НХЛ сыграно 23 матча с овертаймами. Это 8-й показатель в истории

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.



Как отвечает сайт рекордов НХЛ, этот матч стал 23-м в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ, завершившимся в овертайме. На данный момент это 8-й результат в истории.



Рекордными стали сезоны-1992/1993 («Монреаль» выиграл Кубок Стэнли) и 2019/2020 («Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла Кубок Стэнли), когда в общей сложности было сыграно по 28 овертаймов.



Отметим, что современный формат плей-офф (четыре раунда с сериями до четырёх побед) действует с сезона-1986/1987.

Напомним, ранее в серии «Монреаль» побеждал «Вегас» со счётом 3:2, а «Вегас» выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня.