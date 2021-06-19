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Бирюков — о зарплатах хоккеистов: мы работники. Такой рынок сейчас в России и в мире

Бирюков — о зарплатах хоккеистов: мы работники. Такой рынок сейчас в России и в мире
Владимир Лаевский
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился мнением о раскрытии зарплат в КХЛ.

«Если лига решит раскрыть зарплаты, то пускай. Постепенно они раскрываются. Думаю, ничего в этом плохого нет. В любом случае все уже плюс-минус знают зарплаты, которые публикуют в ходе сезона. Не знаю, насколько это достоверная информация по всем командам. Но всё к этому идёт.

Некоторые болельщики возмущаются большим зарплатам хоккеистов? Мы работники. И есть работодатель. Наша задача — помочь клубу добиться результатов. Они показывают заинтересованность в нас. Как можно к этому ещё относиться? Такая реальность. Такой рынок сейчас в России и вообще во всём мире, что спортсмены хорошо оплачиваются. Всё определяет рынок. Понятное дело, что мы не жалуемся, что мало получаем. Все прекрасно всё понимают, какая ситуация сейчас в стране, в мире. Кому-то, наверное, это не нравится. Но это нормально, что кто-то критикует.

Внутри команды этот вопрос зарплат в целом как-то обсуждается? Это никак не обсуждается. Никто в чужой карман не смотрит. Это профессиональная лига, в которой играют профессионалы. Каждому, наверное, важно, сколько он получает, а не кто-то другой.

Нет ли такого, что из-за зарплаты и моё отношение к партнёру может поменяться? Не могу за всех говорить, но меня точно нет. Для чего это нужно вообще? Надо смотреть за собой и выполнять свои обязательства, в первую очередь. По поводу контрактов уже смотрит руководство, подходит этот игрок или нет», — приводит слова Бирюкова «Бизнес.Online».

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