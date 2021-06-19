Форвард «Тампы»: Кучеров создаёт свои вау-моменты в каждом матче. Образцовый профессионал

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман поделился мнением об игре форварда команды Никиты Кучерова.
«Куч создаёт свои вау-моменты в каждом матче. Помню, ещё когда я играл за «Нью-Джерси» и впервые попал с ними в плей-офф, наше меньшинство в том сезоне было в топ-5 в НХЛ. Мы, естественно, гордились им и чувствовали себя достаточно уверенно, что с этим компонентом у нас всё в порядке. Оказалось — напрасно.
Куч наше меньшинство просто в клочья порвал. По-моему, в первых двух матчах они забили нам в большинстве пять голов. Это неплохо иллюстрирует, какого масштаба талант у этого парня, как он видит и читает игру. Когда он получает шайбу возле полуборта, можно смело ждать отличного продолжения.
Когда ты играешь с таким мастером достаточно долго, начинаешь ещё сильнее ценить его качества, его способность творить эти чудеса разными способами изо дня в день.
Куч — образцово-показательный профессионал. Он упорно трудится над своей игрой. Нет ничего случайного в том, что, пропустив весь регулярный чемпионат, он показывает такой блестящий хоккей в плей-офф. В это вложены бесчисленные часы труда», — приводит слова Коулмана официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 19 июня 2021
-
15:57
-
15:34
-
15:07
-
14:56
-
14:37
-
14:17
-
13:54
-
13:33
-
13:12
-
12:29
-
12:18
-
11:56
-
11:29
-
11:19
-
10:45
-
10:26
-
10:11
-
09:49
-
09:38
-
09:18
-
08:56
-
08:37
-
06:26
-
06:19
-
03:09
- 18 июня 2021
-
23:13
-
22:24
-
21:57
-
21:28
-
20:57
-
20:37
-
20:15
-
19:46
-
19:25
-
19:00