Форвард «Тампы»: Кучеров создаёт свои вау-моменты в каждом матче. Образцовый профессионал

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман поделился мнением об игре форварда команды Никиты Кучерова.



«Куч создаёт свои вау-моменты в каждом матче. Помню, ещё когда я играл за «Нью-Джерси» и впервые попал с ними в плей-офф, наше меньшинство в том сезоне было в топ-5 в НХЛ. Мы, естественно, гордились им и чувствовали себя достаточно уверенно, что с этим компонентом у нас всё в порядке. Оказалось — напрасно.



Куч наше меньшинство просто в клочья порвал. По-моему, в первых двух матчах они забили нам в большинстве пять голов. Это неплохо иллюстрирует, какого масштаба талант у этого парня, как он видит и читает игру. Когда он получает шайбу возле полуборта, можно смело ждать отличного продолжения.



Когда ты играешь с таким мастером достаточно долго, начинаешь ещё сильнее ценить его качества, его способность творить эти чудеса разными способами изо дня в день.



Куч — образцово-показательный профессионал. Он упорно трудится над своей игрой. Нет ничего случайного в том, что, пропустив весь регулярный чемпионат, он показывает такой блестящий хоккей в плей-офф. В это вложены бесчисленные часы труда», — приводит слова Коулмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

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