Ничушкин обогнал Макдэвида, Мэттьюса и Маккиннона в голосовании за «Селки Трофи»

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин был упомянут в бюллетенях голосования за «Селки Трофи» — приз лучшему оборонительному форварду регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.



Обладатель награды определяется по итогам голосования членов Ассоциации журналистов. Каждый выборщик называет пятёрку кандидатов. Баллы распределяются по схеме 10-7-5-3-1.



Один из выборщиков поставил Ничушкина на 2-е место. Таким образом, он заработал семь баллов и занял 19-е место, став единственным россиянином в списке.



Отметим, что в голосовании были упомянуты все три претендента на «Харт Трофи».



Нэтан Маккиннон из «Колорадо» занял 22-е место с четырьмя баллами, а Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») получили по одному пятому месту и разделили последнее, 27-е место с автором золотого гола ЧМ-2021 Ником Полом из «Оттавы Сенаторз».

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