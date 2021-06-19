Нападающий «Айлендерс»: Василевский — один из лучших в НХЛ на своей позиции
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением о «Тампе-Бэй Лайтинг». В полуфинале Кубка Стэнли клуб из Нью-Йорка уступает «молниям» в серии со счётом 1-2.
«У них мощная и в то же время мобильная защита. А Василевский — один из лучших в лиге на своей позиции.
Прибавьте одно к другому — и вы поймёте, почему любая команда испытывает столько сложностей, пытаясь забить «Тампе», — приводит слова Барзала официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 и вышла вперёд в серии – 2-1. Голкипер «молний» Андрей Василевский совершил 27 сейвов при 28 бросках.
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