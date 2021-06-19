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Майкл Руссо: пока «Миннесота» не продлила Капризова, будут слухи о возвращении в КХЛ

Майкл Руссо: пока «Миннесота» не продлила Капризова, будут слухи о возвращении в КХЛ
Георгий Горностаев
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Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о возможном продлении контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

«Пока Капризов остаётся неподписанным «Миннесотой», вариант возвращения в КХЛ будет сохраняться, и слухи будут циркулировать», – цитирует Руссо The Athletic.
Ранее сообщалось, что россиянин может заключить соглашение на восемь лет (максимально разрешённый срок), а его зарплата может превысить $ 8 млн за сезон.

В июле 2020 года Капризов заключил контракт с «Миннесотой». Договор был подписан на два года.

В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 55 матчей за «Миннесоту», забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи.

В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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