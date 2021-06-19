Главный тренер «Айлендерс» поделился мнением о форварде «Тампы» Пойнте

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брейдена Пойнта.



«У Пойнта масса плюсов – от скорости до умения находить шайбу и обрабатывать её на очень ограниченных пространствах. Поэтому сдержать его, конечно, крайне сложно.



Как это сделать? Не позволять ему разгоняться и давать ещё меньше пространства. Иногда даже с помощью двойной опеки – игроки вроде Пойнта, Кучерова или Артемия Панарина из «Рейнджерс» часто её требуют. Но на самом деле, я считаю, мы проделали солидную работу по нейтрализации лидеров «Тампы». Да, у них были шансы, но не то чтобы много», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в трёх матчах полуфинальной серии Пойнт забросил три шайбы.