Главный тренер «Айлендерс» поделился мнением о форварде «Тампы» Пойнте

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брейдена Пойнта.
«У Пойнта масса плюсов – от скорости до умения находить шайбу и обрабатывать её на очень ограниченных пространствах. Поэтому сдержать его, конечно, крайне сложно.
Как это сделать? Не позволять ему разгоняться и давать ещё меньше пространства. Иногда даже с помощью двойной опеки – игроки вроде Пойнта, Кучерова или Артемия Панарина из «Рейнджерс» часто её требуют. Но на самом деле, я считаю, мы проделали солидную работу по нейтрализации лидеров «Тампы». Да, у них были шансы, но не то чтобы много», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в трёх матчах полуфинальной серии Пойнт забросил три шайбы.
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