Фридман: думаю, что «Баффало» предпочтёт отправить Айкела на Запад

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном обмене форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.
«Я думаю, что «Сэйбрс» предпочтут отправить Айкела на Запад.
Некоторые команды Восточной конференции, с которыми я разговаривал, от которых что-то слышал, говорят, что, по их мнению, «Сэйбрс» не в восторге от мысли, что он будет в том же дивизионе или конференции», – цитирует Фридмана Sportsnet со ссылкой на The Instigators.
Напомним, ранее Айкел рассказал о том, что после травмы между ним и клубом произошли недопонимания. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.
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