Смит – об игре «Вегаса» в большинстве: тут одну проблему не назовёшь

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит после третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 2-1) поделился мыслями об игре команды в большинстве.



«Тут одну проблему не назовешь, здесь сразу целый комплекс. Мы не очень хорошо создаём давление на их ворота, не лезем на добивание, да и их вратарь хорошо видит шайбу.



Нам нужно ещё много что улучшить. И необходимо сделать это сейчас, когда серия в самом разгаре», – цитирует Смита официальный сайт НХЛ на русском языке.

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд и Джош Андерсон (2). Андерсон сравнял счёт за две минуты до конца матча, а затем принёс своей команде победу в овертайме. За «Вегас» голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.

Напомним, что после трёх матчей «Вегас» не реализовал ни одно большинство.