Смит – об игре «Вегаса» в большинстве: тут одну проблему не назовёшь

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит после третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 2-1) поделился мыслями об игре команды в большинстве.
«Тут одну проблему не назовешь, здесь сразу целый комплекс. Мы не очень хорошо создаём давление на их ворота, не лезем на добивание, да и их вратарь хорошо видит шайбу.
Нам нужно ещё много что улучшить. И необходимо сделать это сейчас, когда серия в самом разгаре», – цитирует Смита официальный сайт НХЛ на русском языке.
В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд и Джош Андерсон (2). Андерсон сравнял счёт за две минуты до конца матча, а затем принёс своей команде победу в овертайме. За «Вегас» голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.
Напомним, что после трёх матчей «Вегас» не реализовал ни одно большинство.
- 19 июня 2021
-
20:27
-
20:00
-
19:32
-
19:02
-
18:53
-
18:32
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:52
-
16:26
-
16:15
-
15:57
-
15:34
-
15:07
-
14:56
-
14:37
-
14:17
-
13:54
-
13:33
-
13:12
-
12:29
-
12:18
-
11:56
-
11:29
-
11:19
-
10:45
-
10:26
-
10:11
-
09:49
-
09:38
-
09:18
-
08:56
-
08:37
-
06:26