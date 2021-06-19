Нападающий Вейдемо подписал новый контракт с «Монреалем»

Нападающий Лукас Вейдемо подписал новый контракт с «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный сайт «Канадиенс». Соглашение рассчитано на один год и имеет двусторонний характер, позволяющий играть как в Национальной хоккейной лиге, так и в АХЛ.
В минувшем сезоне Вейдемо выступал за «Седертелье» на правах аренды. Он провёл 16 матчей и набрал 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.
Также на счету Вейдемо 13 очков в 27 встречах Американской хоккейной лиги за «Лаваль».
По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где дошёл до третьего раунда плей-офф.
В полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» играет с «Вегас Голден Найтс» и после трёх матчей ведёт в серии 2-1.
- 19 июня 2021
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