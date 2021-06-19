На Джека Айкела претендуют шесть клубов НХЛ
Поделиться
На 24-летнего форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела претендуют шесть клубов Национальной хоккейной лиги: «Анахайм Дакс», «Филадельфия Флайерз», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхокс», сообщает New York Post.
Напомним, ранее Айкел рассказал о том, что после травмы между ним и клубом произошли недопонимания. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.
Ранее сообщалось, что «Сэйбрз» не хотят, чтобы Айкел играл в том же дивизионе. Приоритетом для «Баффало» является Запад.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 19 июня 2021
-
22:11
-
21:14
-
20:51
-
20:27
-
20:00
-
19:32
-
19:02
-
18:53
-
18:32
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:52
-
16:26
-
16:15
-
15:57
-
15:34
-
15:07
-
14:56
-
14:37
-
14:17
-
13:54
-
13:33
-
13:12
-
12:29
-
12:18
-
11:56
-
11:29
-
11:19
-
10:45
-
10:26
-
10:11
-
09:49
-
09:38
-
09:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам