На Джека Айкела претендуют шесть клубов НХЛ

На 24-летнего форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела претендуют шесть клубов Национальной хоккейной лиги: «Анахайм Дакс», «Филадельфия Флайерз», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхокс», сообщает New York Post.

Напомним, ранее Айкел рассказал о том, что после травмы между ним и клубом произошли недопонимания. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.



По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.

Ранее сообщалось, что «Сэйбрз» не хотят, чтобы Айкел играл в том же дивизионе. Приоритетом для «Баффало» является Запад.