«Барыс» договорился о контракте с голкипером сборной Казахстана
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Нур-султанский «Барыс» договорился с карагандинской «Сарыаркой» о переходе голкипера сборной Казахстана Никиты Бояркина, сообщает Шайба.kz.
Карагандинский клуб обменял голкипера на Никиту Клещенко, Андрея Яковлева, Дениса Каратаева и Саяна Данияра.
На чемпионате мира по хоккею – 2021, который проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня, Бояркин провёл шесть матчей. По итогам группового этапа сборная Казахстана не вышла в плей-офф, уступив в решающем матче Норвегии (1:3).
В текущем плей-офф чемпионата Казахстана Бояркин провёл 14 игр.
По итогам прошлого сезона «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести матчах.
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