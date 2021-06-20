Защитник «Каролины» Джейккоб Славин получил приз Леди Бинг Трофи

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин стал обладателем приза Леди Бинг Трофи.
Данный трофей ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
Защитник «Каролины» Славин принял участие в 52 матчах регулярного сезона, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности "+22". В плей-офф провёл 6 матчей, набрав 4 (0+4) очка.
«Колорадо Эвеланш» впервые за 20 лет стал победителем Президентского кубка НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. В плей-офф команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг»
В число номинантов входили Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс) и Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»).
- 20 июня 2021
-
03:59
-
00:00
- 19 июня 2021
-
23:21
-
22:11
-
21:14
-
20:51
-
20:27
-
20:00
-
19:32
-
19:02
-
18:53
-
18:32
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:52
-
16:26
-
16:15
-
15:57
-
15:34
-
15:07
-
14:56
-
14:37
-
14:17
-
13:54
-
13:33
-
13:12
-
12:29
-
12:18
-
11:56
-
11:29
-
11:19
-
10:45
-
10:26
-
10:11