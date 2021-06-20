Защитник «Каролины» Джейккоб Славин получил приз Леди Бинг Трофи

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин стал обладателем приза Леди Бинг Трофи.

Данный трофей ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

Защитник «Каролины» Славин принял участие в 52 матчах регулярного сезона, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности "+22". В плей-офф провёл 6 матчей, набрав 4 (0+4) очка.

«Колорадо Эвеланш» впервые за 20 лет стал победителем Президентского кубка НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. В плей-офф команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг»

В число номинантов входили Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс) и Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»).