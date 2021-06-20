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Защитник «Айлендерс» Пулок совершил шикарный сейв на последних секундах матча с «Тампой»

Защитник «Айлендерс» Пулок совершил шикарный сейв на последних секундах матча с «Тампой»
Сергей Емельянов
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В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. В ходе встречи «островитяне» вели 3:0, но «молниям» удалось отыграть две шайбы. За «Тампу» отличились Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. На последних секундах гости могли восстановить равновесие и перевести игру в овертайм, но защитник «Айлендерс» Райан Пулок совершил шикарный сейв после броска в исполнения Райана Макдоны.

Видео момента можно посмотреть в «телеграм-канале» «Хоккей без зрителей».

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