Брейден Пойнт вышел на второе место в истории НХЛ по снайперской серии в матчах плей-офф

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт стал автором одной из шайб своей команды в этом матче. Голевая серия Пойнта достигла отметки в семь матчей подряд. Он стал первым игроком «Тампы», сумевшим достичь подобного показателя в рамках одного розыгрыша. Пойнт лидирует в гонке снайперов с 12 шайбами. Заодно канадский форвард вышел на второе место в истории НХЛ по снайперской серии в матчах плей-офф.

Пойнт повторил достижение Мориса Ришара (1951), Жана Беливо (1956), Джона Дрюйса (1990), Марио Лемье (1991 и 1996) Пэта Лафонтейна (1992), Джо Сакика (1996) и Клода Лемье (1997). Рекорд принадлежит Реджи Личу, который в 1976 году забил в 10 матчах кряду.