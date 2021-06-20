Брейден Пойнт вышел на второе место в истории НХЛ по снайперской серии в матчах плей-офф

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт стал автором одной из шайб своей команды в этом матче. Голевая серия Пойнта достигла отметки в семь матчей подряд. Он стал первым игроком «Тампы», сумевшим достичь подобного показателя в рамках одного розыгрыша. Пойнт лидирует в гонке снайперов с 12 шайбами. Заодно канадский форвард вышел на второе место в истории НХЛ по снайперской серии в матчах плей-офф.
Пойнт повторил достижение Мориса Ришара (1951), Жана Беливо (1956), Джона Дрюйса (1990), Марио Лемье (1991 и 1996) Пэта Лафонтейна (1992), Джо Сакика (1996) и Клода Лемье (1997). Рекорд принадлежит Реджи Личу, который в 1976 году забил в 10 матчах кряду.
- 20 июня 2021
-
06:40
-
06:34
-
06:25
-
06:17
-
06:11
-
05:58
-
03:59
-
00:00
- 19 июня 2021
-
23:21
-
22:11
-
21:14
-
20:51
-
20:27
-
20:00
-
19:32
-
19:02
-
18:53
-
18:32
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:52
-
16:26
-
16:15
-
15:57
-
15:34
-
15:07
-
14:56
-
14:37
-
14:17
-
13:54
-
13:33
-
13:12
-
12:29
-
12:18