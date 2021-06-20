Кучеров уверенно лидирует в гонке бомбардиров плей-офф, опережая Пойнта на восемь очков

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.

За «Тампу» голы забили Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. Российский форвард Никита Кучеров за 21.30 на площадке отдал результативную передачу, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Для Кучерова набранное очко стало 24-м в нынешнем плей-офф, и он продолжает уверенно лидировать в гонке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли.

В активе российского форварда пять голов и 19 результативных передач. Кучеров опережает ближайшего преследователя в бомбардирской гонке — своего одноклубника Пойнта — на восемь очков. Третье место занимают уже завершившие сезон нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, в активе которых по 15 очков.