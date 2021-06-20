Кучеров уверенно лидирует в гонке бомбардиров плей-офф, опережая Пойнта на восемь очков

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.
За «Тампу» голы забили Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. Российский форвард Никита Кучеров за 21.30 на площадке отдал результативную передачу, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Для Кучерова набранное очко стало 24-м в нынешнем плей-офф, и он продолжает уверенно лидировать в гонке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли.
В активе российского форварда пять голов и 19 результативных передач. Кучеров опережает ближайшего преследователя в бомбардирской гонке — своего одноклубника Пойнта — на восемь очков. Третье место занимают уже завершившие сезон нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, в активе которых по 15 очков.
- 20 июня 2021
-
06:40
-
06:34
-
06:25
-
06:17
-
06:11
-
05:58
-
03:59
-
00:00
- 19 июня 2021
-
23:21
-
22:11
-
21:14
-
20:51
-
20:27
-
20:00
-
19:32
-
19:02
-
18:53
-
18:32
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:52
-
16:26
-
16:15
-
15:57
-
15:34
-
15:07
-
14:56
-
14:37
-
14:17
-
13:54
-
13:33
-
13:12
-
12:29
-
12:18