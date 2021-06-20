Брейден Пойнт вышел на третье место в истории «Тампы» по голам за карьеру в плей-офф НХЛ

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.



Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт стал автором одной из шайб своей команды в этом матче. Голевая серия Пойнта достигла отметки в семь матчей подряд. Он стал первым игроком «Тампы», сумевшим достичь подобного показателя в рамках одного розыгрыша. Для Пойнта заброшенная шайба стала 34-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является третьим результатом в истории клуба.

Брейден превзошёл достижение завершившего карьеру Мартина Сан-Луи (33 гола). Рекорд принадлежит российскому форварду Никите Кучерову (43), а второе место занимает чешский нападающий Ондржей Палат (35).