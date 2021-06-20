Тайлер Джонсон стал шестым игроком в истории «Тампы», забившим 30 голов в матчах плей-офф

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.



Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон стал автором одной из шайб своей команды в этом матче. Для Тайлера заброшенная шайба стала 30-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является шестым результатом в истории клуба. Джонсон превзошёл достижение капитана команды Стивена Стэмкоса (29 голов). Американский форвард стал шестым игроком в истории «Тампы», забившим 30 голов в матчах плей-офф

Рекорд принадлежит российскому форварду Никите Кучерову (43), а второе место занимает чешский нападающий Ондржей Палат (35). На третье место в сегодняшнем же матча вышел нападающий Брейден Пойнт (34), превзошедший результат завершившего карьеру Мартина Сан-Луи (33), а топ-5 замыкает Алекс Киллорн (32).