Варламов стал четвёртым российским голкипером в НХЛ, одержавшим 30 побед в матчах плей-офф

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. Для Варламова одержанная победа cтала 30-й в 57 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. Варламов – четвёртый российский вратарь в истории НХЛ, достигший такой отметки.



Лидирует его нынешний визави голкипер «Тампы» Андрей Василевский с 43 победами в 73 матчах. На втором месте Евгений Набоков (42 в 86), на третьем – Николай Хабибулин (39 в 72). Также Семён вышел на второе место по победам в составе «Айлендерс».

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