Главный тренер «Монреаля» Дюшарм пропустит остаток полуфинальной серии Кубка Стэнли
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Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм пропустит оставшихся матчи полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-1) из-за коронавируса, сообщает официальный сайт НХЛ.
Из-за положительного теста на коронавирус специалист изолирован на две недели. Седьмой матч полуфинальной серии запланирован на 26 июня – это максимальная дата серии.
Исполнять обязанности главного тренера, как и в третьем матче, будет Люк Ричардсон. Ему будут помогать Шон Бурк и Алекс Берроуз.
При этом Дюшарм работает с Ричардсоном и игроками над подготовкой к матчам с помощью видеосвязи.
Напомним, что 18 июня специалист получил положительный тест на коронавирус. Ранее клуб сообщал о том, что тренер сделал вакцину. Последняя доза была введена 9 июня.
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