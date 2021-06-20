Главный тренер «Монреаля» Дюшарм пропустит остаток полуфинальной серии Кубка Стэнли

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм пропустит оставшихся матчи полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-1) из-за коронавируса, сообщает официальный сайт НХЛ.



Из-за положительного теста на коронавирус специалист изолирован на две недели. Седьмой матч полуфинальной серии запланирован на 26 июня – это максимальная дата серии.



Исполнять обязанности главного тренера, как и в третьем матче, будет Люк Ричардсон. Ему будут помогать Шон Бурк и Алекс Берроуз.



При этом Дюшарм работает с Ричардсоном и игроками над подготовкой к матчам с помощью видеосвязи.

Напомним, что 18 июня специалист получил положительный тест на коронавирус. Ранее клуб сообщал о том, что тренер сделал вакцину. Последняя доза была введена 9 июня.