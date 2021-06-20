Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаля» поделился мнением об игре команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон поделился мнением об игре команды. Специалист заменяет Доминика Дюшарма, который сдал положительный тест на коронавирус.

«У нас очень хорошая группа ветеранов, они ведут команду за собой. Другие игроки следуют их примеру. Кори Перри был великолепен весь год как лидер, ветеран и победитель. Это очень много значит для нас сейчас.



И, конечно, не найдется достаточно слов, чтобы описать вклад Ши Уэбера. Он наш лидер, наш капитан.



Я чувствую, как растёт наша уверенность – не только в плане игры, но и в поведении на скамейке. Игроки не стесняются высказываться», – цитирует Ричардсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, что главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм пропустит остаток полуфинальной серии с «Вегасом» из-за коронавируса.