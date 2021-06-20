Слэвин – о «Леди Бинг Трофи»: надеюсь, защитники чаще будут выигрывать эту награду

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейкоб Слэвин прокомментировал победу в борьбе за «Леди Бинг Трофи», который вручается за честную борьбу и джентльменское поведение.



«Я очень рад, и надеюсь, что в будущем защитники будут чаще выигрывать эту награду. Получить данный приз – огромная честь.



Спасибо, Рой Фрэнсис (генменеджер «Сиэтл Кракен»), что привели меня в эту лигу, поэтому я очень благодарен вам, менеджменту, тренерскому штабу и всей организации «Харрикейнc».



Огромную роль в том, как я веду себя на льду и вне его, сыграли моя жена и дочь, потому что они всегда рядом со мной. Это моя главная поддержка», – цитирует Слэвина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Славин стал четвёртыми защитником в истории, получившим эту награду.