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Купер — о полуфинале с «Айлендерс»: в таких матчах важна каждая смена

Купер — о полуфинале с «Айлендерс»: в таких матчах важна каждая смена
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли (2:3, 2-2).

«В таких матчах понимаешь, насколько важен даже не каждый период, а каждая смена. Нужно играть все 60 минут, а не 40», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 2-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. В ходе встречи «островитяне» вели 3:0, но «молниям» удалось отыграть две шайбы. За «Тампу» отличились Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. На последних секундах гости могли восстановить равновесие и перевести игру в овертайм, но защитник «Айлендерс» Райан Пулок совершил шикарный сейв после броска в исполнении Райана Макдоны.

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