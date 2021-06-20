Джонсон – о 5-м матче с «Айлендерс»: у нас преимущество своего льда. Его надо использовать

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-2).

«Теперь всё начинается с нуля. Серия до двух побед. Не стоит оглядываться на то, что осталось в прошлом, надо смотреть вперёд. Нужно учиться на своих ошибках и быть готовыми играть все 60 минут. У нас преимущество своего льда, и нам остаётся его использовать», – цитирует Джонсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в третьем матче серии «Айлендерс» обыграли «Тампу» со счётом 3:2. После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2.

Следующая встреча команд состоится в Тампе 22 июля и начнётся в 3:00 мск. Четвёртый матч будет сыгран 24 июня. В случае равенства в серии команды встретятся в седьмом матче 26 июня.