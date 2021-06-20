Защитник «Айлендерс» Пулок прокомментировал свой сейв в 4-м полуфинальном матче с «Тампой»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок прокомментировал свой сейв на 60-й минуте четвёртого полуфинального матча серии Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй Лайтнинг» (3:2, 2-2).
«В том эпизоде соперник чертовски здорово крутанулся вокруг своей оси, и ворота были открытыми. Я же попытался закрыть их собой, чтобы ликвидировать угрозу, и у меня это получилось.
Всё очевидно: так бы сыграл любой, когда вы слышите, как тикают часики, время матча истекает, а эти парни лезут в атаку. Это хорошее чувство.
Все понимают ситуацию, в которой мы находимся. Мы далеко прошли в плей-офф, каждая игра — на вес золота, и такие моменты, когда ты играешь в полуфинале Кубка Стэнли, в хоккее очень редки. Отсюда такая высокая самоотдача.
Да, забивать голы – это всегда здорово. Но когда ты можешь так спасти матч, сделав сейв в воротах, и твоя команда удерживает победу – это отличное чувство», – цитирует Пулока официальный сайт НХЛ на русском языке.
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