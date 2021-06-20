Фазель – о переговорах МОК и НХЛ: решение будет принято на следующей неделе

Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о переговорах между НХЛ и МОК об участии игроков лиги в Олимпиаде в Пекине в 2022 году.



«Решение будет принято в начале следующей недели. Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим.



В переговорах задействовано много сторон – мы, НХЛ, МОК, поэтому много нюансов. Всё выглядит неплохо, на мой взгляд», – цитирует Фазеля ТАСС.



Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.