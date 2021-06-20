Фазель – о переговорах МОК и НХЛ: решение будет принято на следующей неделе

Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о переговорах между НХЛ и МОК об участии игроков лиги в Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
«Решение будет принято в начале следующей недели. Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим.
В переговорах задействовано много сторон – мы, НХЛ, МОК, поэтому много нюансов. Всё выглядит неплохо, на мой взгляд», – цитирует Фазеля ТАСС.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.
- 20 июня 2021
-
12:40
-
11:50
-
11:29
-
11:15
-
11:05
-
10:53
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:04
-
09:50
-
09:36
-
09:10
-
08:55
-
08:41
-
08:27
-
07:42
-
07:30
-
07:00
-
06:54
-
06:40
-
06:34
-
06:25
-
06:17
-
06:11
-
05:58
-
03:59
-
00:00
- 19 июня 2021
-
23:21
-
22:11
-
21:14
-
20:51
-
20:27
-
20:00
-
19:32