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Фазель – о переговорах МОК и НХЛ: решение будет принято на следующей неделе

Фазель – о переговорах МОК и НХЛ: решение будет принято на следующей неделе
Георгий Горностаев
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Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о переговорах между НХЛ и МОК об участии игроков лиги в Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

«Решение будет принято в начале следующей недели. Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим.

В переговорах задействовано много сторон – мы, НХЛ, МОК, поэтому много нюансов. Всё выглядит неплохо, на мой взгляд», – цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.

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