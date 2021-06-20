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Стаал — о болезни тренера коронавирусом: в этой борьбе мы едины и будем готовы к 4-й игре

Стаал — о болезни тренера коронавирусом: в этой борьбе мы едины и будем готовы к 4-й игре
Георгий Горностаев
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Эрик Стаал поделился мнением об отсутствии главного тренера Доминика Дюшарма на третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» из-за коронавируса, а также об игре под руководством Люка Ричардсона.

«Конечно, теперь всё немного по-другому. Наши тренеры отлично работают, и мы абсолютно нормально относимся к тому, что некоторое время нами будет руководить Люк.

В этой борьбе мы едины и будем готовы к четвёртому матчу», – цитирует Стаала официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в третьем матче серии, который проходил без Дюшарма, «Монреаль» одержал победу со счётом 3:2 (ОТ). После трёх матчей «Канадиенс» ведут в серии 2-1. Следующая встреча команд состоится 21 июня в 3:00 мск.

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