Дебур — о серии с «Монреалем»: в нашей раздевалке много опыта, все через это проходили

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1-2).
«В нашей раздевалке много опыта. Ребята через все это проходили. В каждом плей-офф случаются сложности, и мы уже находили способы с ними справляться. Так что никакой паники у нас нет.
Я не уверен, что мы сами создаём себе проблемы. Не знаю, кто считает, что мы должны выигрывать серию быстрее или легче. Это сложно. Очень сложно. Самое главное тут – желание пройти дальше», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что следующая встреча команд состоится 21 июня в 3:00 мск. Шестой матч запланирован на 24 июня.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм выбыл до конца полуфинальной серии из-за положительного теста на коронавирус.
- 20 июня 2021
-
14:30
-
13:45
-
13:17
-
12:49
-
12:40
-
11:50
-
11:29
-
11:15
-
11:05
-
10:53
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:04
-
09:50
-
09:36
-
09:10
-
08:55
-
08:41
-
08:27
-
07:42
-
07:30
-
07:00
-
06:54
-
06:40
-
06:34
-
06:25
-
06:17
-
06:11
-
05:58
-
03:59
-
00:00
- 19 июня 2021
-
23:21
-
22:11
-
21:14