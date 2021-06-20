Дебур — о серии с «Монреалем»: в нашей раздевалке много опыта, все через это проходили

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1-2).



«В нашей раздевалке много опыта. Ребята через все это проходили. В каждом плей-офф случаются сложности, и мы уже находили способы с ними справляться. Так что никакой паники у нас нет.



Я не уверен, что мы сами создаём себе проблемы. Не знаю, кто считает, что мы должны выигрывать серию быстрее или легче. Это сложно. Очень сложно. Самое главное тут – желание пройти дальше», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что следующая встреча команд состоится 21 июня в 3:00 мск. Шестой матч запланирован на 24 июня.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм выбыл до конца полуфинальной серии из-за положительного теста на коронавирус.