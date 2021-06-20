Польский хоккеист Савицкий рассказал о мечте сыграть в КХЛ

Новичок солигорского «Шахтёра» нападающий Радослав Савицкий рассказал о желании сыграть в Континентальной хоккейной лиге.

«В «Ястшембе» я добился всего, чего можно достичь в Польше. Я хочу развиваться, поэтому должен поднимать для себя планку. Считаю, что «Шахтер-Солигорск», и белорусская Экстралига – очень хорошие места для этого. Я останусь в новой стране, в новой культуре и буду развиваться в хоккее. Потрясающе! И если я буду играть так, как ожидаю, у меня будет шанс сыграть в лиге КХЛ, в составе минского «Динамо», – цитирует Савицкого пресс-служба «Шахтёра» в официальной группе во ВКонтакте.

В прошедшем сезоне польской лиги Савицкий провёл 32 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 очка: забросил 19 шайб и отдал 15 результативных передач. В плей-офф у форварда шесть очков (4+2) в 12 встречах.