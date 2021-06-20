Голкипер сборной Беларуси Тэйлор не намерен завершать карьеру

35-летний белорусский вратарь Дэнни Тэйлор не намерен завершать карьеру, сообщает «Белорусский хоккей».



Натурализованный голкипер заявил, что не рассматривает иные предложения и хочет продлить контракт с минским «Динамо» и продолжить выступления за сборную Беларуси.



Напомним, в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Тэйлор провёл 12 матчей за минское «Динамо», в одном из которых оформил шат-аут. Процент отражённых бросков у голкипера по ходу прошлого сезона составляет 87.7%.



Кроме того, Тэйлор был включён в тройку лучших игроков сборной Беларуси на чемпионате мира – 2021, который проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

На данный момент голкипер находится в статусе свободного агента.