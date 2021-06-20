Флёри: если будем играть в свой хоккей, то без проблем сможем сдержать «Монреаль»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился мнением о сопернике по полуфинальной серии Кубка Стэнли – «Монреаль Канадиенс».
«Они хорошо играют в обороне. Им удаётся брать под контроль середину льда, особенно в своей зоне. После того, как мы пересекаем красную линию, они максимально затрудняют вход в зону. Но благодаря нашим мастерству и скорости нам все равно удавалось создавать шансы и находиться в их зоне. В первых двух матчах в Вегасе они проводили хорошие первые периоды, играли быстро и резко. Но если мы будем играть в свой хоккей, то без проблем должны их сдержать», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после трёх матчей в серии ведёт «Монреаль» – 2-1. Следующая полуфинальная встреча команд состоится 21 июня в 3:00 мск.
В другом полуфинале встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».
- 20 июня 2021
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