Сергеев: даже если Россия не победит Данию, главное — играть так, чтобы не было претензий
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Защитник ХК ЦСКА Артём Сергеев поделился мнением о предстоящей игре России со сборной Дании в 3-м туре группового этапа Евро-2020.
«Я надеюсь, что они выиграют матч с датчанами, что позволит им выйти из группы. Но даже если что-то случится, и они не победят, главное — играть так, чтобы к ним не было претензий, чтобы выложились до конца», — приводит слова Сергеева официальный сайт армейского клуба.
Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
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