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«Спартак» сообщил о готовности оказать помощь певице МакSим

«Спартак» сообщил о готовности оказать помощь певице МакSим
Георгий Горностаев
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Хоккейный «Спартак» сообщил о готовности оказать любую помощь певице МакSим, которая была госпитализирована 15 июня.

«Как только появились новости о её состоянии, мы связались с представителем певицы и предложили помощь. Надеемся, что всё будет хорошо», – сообщили в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Георгию Горностаеву.

Ранее стало известно, что певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, оказалась в больнице с пневмонией и 40% поражением лёгких, а позже была введена в искусственную кому. Её тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, несмотря на все симптомы, сопутствующие заболеванию.

Напомним, песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих её на домашних матчах клуба.

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