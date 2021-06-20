Юханссон: после сезона я сразу решил, что останусь в КХЛ и поборюсь за Кубок Гагарина

Шведский голкипер Ларс Юханссон рассказал о том, что он не планировал покидать КХЛ.



«Мы, совместно с агентом, решили не вести никаких переговоров по контракту во время плей-офф Кубка Гагарина. Все мои мысли были связаны только с игрой за ЦСКА.



После завершения сезона я сразу принял решение, что останусь в КХЛ. Конечно, был интерес со стороны шведских клубов. Но я хотел остаться в России и снова побороться за Кубок», — цитирует Юханссона издание Dalarnas Tidningar.



33-летний бывший вратарь ЦСКА Ларс Юханссон подписал однолетнее соглашение со СКА. Напомним, в конце мая «Чемпионат» первым сообщал об этом переходе.



В завершившемся сезоне Юханссон принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 19 побед. В среднем за матч швед отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 1.59. В 14 матчах в плей-офф Юханссон одержал девять побед при 95,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.20. Он выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018.