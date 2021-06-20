Журналист Эллиотт Фридман назвал фаворита на пост главного тренера «Сиэтла»

Журналист Эллиотт Фридман поделился информацией о том, что Рик Токкет может стать главным тренером нового клуба Национальной хоккейной лиги — «Сиэтл Кракен».



«Я так понимаю, что у него назначена третья встреча с клубом. Я никогда не люблю говорить, что какие-либо вещи гарантированы, но тот факт, что это третья встреча, можно считать хорошим знаком для него.



Я слышал, что они вели переговоры с Дэвидом Куинном, и кто-то сказал мне, что переговоры прошли хорошо. Но когда вы проводите три встречи с другим тренером, то на это есть какая-то причина, верно? Поэтому, думаю, Токкет – фаворит на пост наставника «Сиэтла»», — приводит слова Фридмана Sportsnet.



Напомним, «Сиэтл» начнёт выступление в НХЛ с сезона-2021/2022.