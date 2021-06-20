«Барыс» покинули четыре хоккеиста из системы клуба

Четыре игрока из системы «Барыса» продолжат карьеру в других клубах.
Как сообщает официальный сайт команды, по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с вратарём Денисом Каратаевым. Соглашения об отказе от подписания контракта заключены с защитником Никитой Клещенко, а также нападающими Саяном Данияром и Андреем Яковлевым. Все трое не приняли предоставленные ранее квалификационные предложения.
Каратаев сыграл один матч за «Барыс» в сезоне-2020/2021 и имеет 83,3% отражённых бросков. Клещенко в прошедшем регулярном чемпионате сыграл в 10 играх и не набрал очков при показателе полезности "-4".
Данияр сыграл за «Барыс» три игры с сезона-2017/2018 и не отметился результативными действиями. Яковлев не сыграл ни одного матча за клуб из Нур-Султана.
- 20 июня 2021
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