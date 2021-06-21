Бадюков — о связи «Сочи» со СКА: мы со всеми клубами КХЛ в хороших отношениях

Заместитель гендиректора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о сотрудничестве «леопардов» со СКА и другими клубами КХЛ.



«Мы не выделяем какой-то один клуб, мы со всеми в хороших отношениях, и тут вопрос в том, какие варианты возникают. Ни для кого не секрет, что СКА — мощнейшая система, в ней много молодых и перспективных хоккеистов, которые хотят получить свой шанс. Если такие игроки нас устраивают, то мы всегда идём любому клубу навстречу. Но сейчас мы, прежде всего, надеемся на тех ребят, которые уже есть у нас в составе», — сказал Бадюков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



Напомним, до назначения в «Сочи» Бадюков работал экспертом и комментатором на телеканалах «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ», а также ранее возглавлял селекционный отдел «Динамо» (Москва).