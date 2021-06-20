НХЛ не назвала точные сроки принятия решения по участию игроков в Олимпиаде-2022
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Национальная хоккейная лига ещё не приняла решения по срокам оглашения информация об участии игроков в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Наши переговоры продолжаются. Нет конкретных сроков для принятия решения», — цитирует заместителя коммисара НХЛ Билла Дэйли издание ТАСС.
Напомним, Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) прошла без участия игроков из НХЛ. Тогда победу в соревнованиях одержали российские хоккеисты. Игроки НХЛ не приняли участие из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный сезон. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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